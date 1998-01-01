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تارديلي يلوم رونالدو على ضياع دوري الأبطال

الجمعة 26 أبريل 2019 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تارديلي يلوم رونالدو على ضياع دوري الأبطال


تورينو – (د ب أ)

: أشارت وسائل إعلام إيطالية بأصابع الاتهام صوب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وحملته مسؤولية ضياع لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ورغم فوز نادي يوفنتوس الإيطالي، بلقب الدوري المحلي، لا تزال أصداء خروجه المبكر من دوري الأبطال، على يد أياكس أمستردام الهولندي، تتردد في وسائل الإعلام.
واعتبرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن رونالدو كان له دور كبير في خروج يوفنتوس من منافسات دور الثمانية، ومن أنصار هذا الرأي المدرب الإيطالي ماركو تارديلي، اللاعب السابق لنادي السيدة العجوز.
وقال تارديلي في تصريحات لموقع "راي سبورت": "يوفنتوس يحتاج إلى التركيز في إدارة الفريق، كريستيانو رونالدو لعب أكثر مما يجب هذا العام، ولكن هو من يفرض هذا، كان بوسعه أن يقدم المزيد أمام أياكس".
وأضاف: "أعتقد أن بعض اللاعبين يقدمون أقل مما يستطيعون بجوار رونالدو، إنهم يعانون معه بدون أن يدركوا هذا، ديبالا هو أحد هؤلاء".
وبعد سقوط يوفنتوس أمام أياكس الهولندي، ظهرت عدة تقارير عبر وسائل الإعلام الإيطالية تتحدث عن إمكانية رحيل رونالدو عن السيدة العجوز، لكن النجم البرتغالي نفى صحة هذه الشائعات.
وقال الدون في تصريحات نشرتها الصحف المختلفة قبل يومين: "سأبقى في يوفنتوس بنسبة ألف بالمئة".
وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس الموسم الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة كلفت خزانة النادي الإيطالي 100 مليون يورو.
وراهن يوفنتوس مع قدوم رونالدو على كسر عقدة دوري أبطال أوروبا ومن ثم التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، ولكن تحطمت أحلامه مبكرًا على صخرة أياكس أمستردام العنيد.

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