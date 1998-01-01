ايهما نصدق بالله عليكم.. رئيس السلطة عباس.. ام رئيس وزرائه اشتية؟ بسام أبو شريف

في تعليق على مقابلة بثها تلفزيون السلطة الفلسطينية مع رئيس وزرائها الجديد محمد اشتية قال رئيس الوزراء بالحرف : ” ان مجموع الأراضي التي سيطر عليها الاستيطان والمستوطنين وعددهم 650 الفا هو 3% من الضفة الغربية ، وان هذا يعني أن هنالك فرصة لحل الدولتين بما أن عدد السكان من النهر للبحر بين الاسرائيليين والفلسطينيين شبه متساو.

وحذر من أنه بعد سنوات سيصبح عدد الفلسطينيين أكبر وبذلك تفقد فرصة حل الدولتين .

مامعنى هذا يادكتور محمد ؟ أنت تعتقد أن القدس غير موجودة ، وأن ضم القدس الكبرى غير قائم ، وأن قانون مصادرة أملاك الفلسطينيين غير قابل للتنفيذ وأن 3% فقط من الأرض مصادر ، هل زرت يوما الأغوار من جنوبه الى شماله ؟ كم هي نسبة الأرض الفلسطينية المسموح للفلسطيني أن يزرع فيها أو أن يبني ؟ اذا كنت لاتعرف تستطيع أن تسأل .

ان معظم أراضي الغور هي تحت السيطرة والسيادة الاسرائيلية ، وماذا عن الأراضي الممتدة من القدس جنوبا وجنوبا شرقيا وجنوبا غربيا عشرات الآلآف من الدونمات مصادرة ، ولا يسمح للفلسطينيين أن يزرعوا فيها أو أن يستغلوها ، وهل هناك داع يادكتور أن أسألك عن آرائيل وشمال فلسطين ؟ وعن الخليل ومصادرة آلاف الدونمات كل أسبوع ، اذا كنت لاتعرف اسأل أهل نابلس وقراها وأهل يعبد وأهل الشمال قلقيلية وطولكرم وجنين وغور طوباس وسلفيت ؟

وهل تظن أن بامكانك أن تزور محافظة الخليل وأنت رئيس وزراء ، أشك في ذلك والا ما الذي يمنع عن زيارة مناطق الخليل سعير وبيت أمروالخليل ولابأس اذا زرت الحرم الابراهيمي .

يا دكتور محمد : الشعب الفلسطيني ليس قطيعا من البقر ، نسبة الجامعيين فيه نسبة عالية وان كان مستوى التعليم الجامعي قد انخفض كثيرا بسبب اهمال رقابة السلطة ، لكن أبسط الفلسطينيين يستطيع أن يشرح لك الأمر ، اذهب الى أي مقهى واشرب القهوة سترى أن كل العاملين هم من خريجي الجامعات وسيشرحون لك الحقيقة لأنه يبدو أن عملك في بكدار جعلك تبتعد عن النزول للشارع أو زيارة المناطق المنكوبة ، أنا أدعوك لزيارة هذه المناطق وان شئت سنطلب من الشباب في هذه المناطق حمايتك .

أما اسرائيل فالتنسيق القائم يؤمن ذلك ، القدس الكبرى وجوارها وصولا الى قلنديا شمالا وبيت لحم جنوبا والبحر الميت شرقا ودير اللطرون غربا تعتبرها اسرائيل أرضها المهمة لسيادتها .

هل تعلم يادكتور محمد كم تبلغ مساحتها وكم هي نسبة هذه المساحة من مساحة الضفة الغربية

الغريب يادكتور محمد انني لم أسمعك في هذه المقابلة تأتي على ذكر مايسميه ترامب وكوشنرصفقة القرن لماذا ؟ هل نسيت ؟ لقد ذكرت حل الدولتين بينما قال الرئيس ابو مازن لوزراء الخارجية العرب : ” ماذا تبقى من الضفة لبحثه بعد سلسلة قرارات الضم وفرض سيادة المحتل ؟ ” ، قالها وكأنه يرد على من يطالبه بالموافقة على التفاوض مع كوشنر على صفقة القرن .

اذا أرادت الحكومة أن تواجه صفقة القرن التي سيقدمونها لنا تحت عنوان ” مقترحات وأفكار جديدة ” ، وليس تحت عنوان صفقة القرن فعليك أن تضع برنامج تحريك الشارع الذي يقف على بعد خطوة من الانفجاربسببين الظلم واقتطاع الرواتب بينما يرون ويعلمون ويصورون ويسجلون كيف يصرف المسؤولون وكيف يهدر المال العام .

مسؤولون يادكتور يأخذون كمسيون لقاء خدمات يقدمونها لبعض الأثرياء هل تعلم ذلك ؟

اذا لم تكن تعلم فبامكاننا اذا ضمنا أن المدعي العام سيكون طليقا لتطبيق القانون بأن نقدم لكم المعلومات المؤكدة .

نسيت أن أقول لك بمناسبة عيد الفصح – كل عام وأنت بخير ، لكن الأهم من هذا يادكتور هو صحة الوطن فهي أغلى من صحة المسؤولين .

لقد وضعت الناس في حيرة يادولة الرئيس ، فالناس تتساءل : من نصدق ؟ هل نصدق الأخ ابو مازن رئيس الدولة ورئيس السلطة ورئيس م ت ف ورئيس فتح أم نصدق الدكتور محمد اشتية ؟

فالدكتور اشتية يقول : حل الدولتين ممكن وهذا يعني الاقدام على التفاوض ، والأخ الرئيس ابو مازن يقول لنا ولوزراء الخارجية العرب : ” لايوجد شيء نتفاوض عليه فقد ضموا القدس ومددوا السيادة لتشمل المستوطنات والضفة تدريجيا ، واتخذوا قوانين تجعل سيطرتهم ومصادرة الأرض أمرا مشروعا لديهم ” ، وأنت يادكتور محمد تهون الأمر وتقول : انهم يسيطرون فقط على 3% ( والحقيقة تنفي ذلك ) ، بينما الأخ الرئيس ابو مازن يصف الواقع ويتحدث عن ضم القدس الكبرى وأراضي شاسعة ومستوطنات ومدن استيطانية تصل نسبتها الى 26% من الضفة ، واذا أخذنا الواقع الفعلي نجد أن الاحتلال يسيطر على كامل الأغوار من الشمال للجنوب ، ويحرم على الفلسطينيين عشرات آلالاف من الدونمات ويحرق المزروعات ويقتطع مساحات واسعة يمنعها على أصحابها كميادين تدريب عسكرية وكمواقع عسكرية وأمنية استراتيجية .

نحن نصدق الأخ ابو مازن ، فلماذا تحاول أن تبهت ما قاله في اجتماع وزراء الخارجية العرب ؟

اذا أرادت الحكومة أن تجد مبررا لوجودها وتشكيلها ننصحها بأن تبدأ بالمقاومة السلمية لأفكار ومقدمات كوشنر وصولا للعصيان المدني العام .

كاتب وسياسي فلسطيني