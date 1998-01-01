أبو بكر وممثلي مؤسسات الأسرى يصلون بروكسل

بروكسل /سما/

وصل قدري ابو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعدد من ممثلي المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، اليوم الجمعة، العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في مؤتمر عام حول قضية المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وما يتعرضون له من هجمات وانتهاكات من قبل حكومة الإحتلال ومصلحة سجونها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن المؤتمر سيعقد على مدار اليومين المقبلين (السبت والأحد)، بحضور كل من عبد الله الزغاري وأمجد النجار من نادي الأسير، وأمين شومان وبنهاج أبو الخير من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ومدير عام مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة فهد أبو الحاج، ووالدة الأسير المحرر الطفل شادي فراح، وعلي أبو هلال عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

ولفتت الهيئة، الى أن المؤتمر يتضمن كلمة متخصصة لرئيس الهيئة اللواء أبو بكر في الافتتاحية، وسيقدم المشاركون مجموعة من الأوراق حول واقع الأسيرات والأسرى الأطفال والمرضى والأوامر والقوانين العسكرية الإسرائيلية وغيرها.

وكشفت الهيئة، أنه سيتم عقد نقاشات داخلية لممثلي المؤسسات المشاركة، لصياغة رسالة جامعة وموحدة توجه للحقوقيين والقانونيين والبرلمانيين الأوروبيين والمؤسسات الصديقة في أوروبا، لبلورة تحرك جدي ووضع حد للجرائم التي ترتكب يوميا بحق أسرانا في المعتقلات الإسرائيلية، لا سيما وأن المؤتمر يعقد بالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي، والذي يجب أن يكون له دور واضح حيال هذه القضية الإنسانية والحقوقية التحررية.