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كم جمعت حماس من المال عبر "بتكوين" حتى الان؟

الجمعة 26 أبريل 2019 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم جمعت حماس من المال عبر "بتكوين" حتى الان؟


وكالات / سما /

قال باحثون إن الجناح العسكري لحركة حماس يستخدم على نحو متزايد أساليب معقدة لجمع المال عبر عملة بتكوين.
وتدعو كتائب عز الدين القسام، أنصارها للتبرع باستخدام العملة الرقمية في حملة تمويل أعلنت عنها على الإنترنت في
نهاية كانون الثاني.
وطلبت في البداية من المتبرعين إرسال بتكوين إلى عنوان رقمي واحد أو محفظة.
لكن بحثا حصلت عليه رويترز من شركة إليبتيك الرائدة المتخصصة في مجال تحليلات سلسلة الكتل كشف أن الجناح العسكري لحماس غير في الأسابيع القليلة الماضية هذه الآلية، حيث ينشئ موقعه الإلكتروني محفظة رقمية جديدة لكل معاملة.
وكشف البحث أنه في الفترة بين 26 آذار و16 نيسان تم إرسال 0.6 بتكوين قيمتها نحو 3300 دولار إلى محافظ أنشأها الموقع.
وإجمالا، تقول الشركة إن حملة التبرع التي استمرت أربعة أشهر جمعت نحو 7400 دولار.
وامتنع متحدث باسم حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 عن التعليق على بحث إليبتيك.
وتلك الأموال جزء صغير من تمويل سنوي قيمته عشرات الملايين من الدولارات تقول إسرائيل والولايات المتحدة إن حماس تتلقاه من إيران.
وقال توم روبنسون الشريك المؤسس في إليبتيك "إنهم ما زالوا في مرحلة تجريبية، يحاولون ويرون كم سيجمعون من المال وإن كان الأمر سيفلح".

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