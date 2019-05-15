الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتدعو "ابو مازن" للقدوم العاجل الى غزه

غزة / سما /

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار المواطنين في قطاع غزة الى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة 57 القادمة تحت شعار "الجولان عربية سورية".

وقالت الهيئة ان الجمعة السابعة والخمسين على حدود غزة الاسبوع المقبل ستحمل عنوان (جمعة الجولان عربية سورية ) تأكيدا منا على وحدة الامه -ووحدة المصير المشترك مع الشعب السوري والشعوب العربية كلها وتحديا للقرار الأمريكي بضم الجولان العربي السوري للاحتلال الاسرائيلي.

ودعت الهيئة في البيان الختامي، الى اعتبار يوم الاربعاء الموافق 15-5-2019 يوما للإضراب الشامل لكل مناحي الحياة في الاراضي الفلسطينية في يوم النكبة ومرور 71 سنة على احتلال اسرائيل لفلسطين، مؤكدا الاستمرار في المقاومة حتى التحرير والعودة الى الديار .

ودعت الهيئة، مصر الشقيقة الى مواصلة جهودها بهدف تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام وتسهيل وزيادة اعداد المسافرين عبر منفذ رفح البري .

وحذرت الاحتلال من المماطلة في تنفيذ " تفاهمات كسر الحصار التي رعتها مصر الشقيق"ة داعيا مصر لمتابعة ذلك :"والا فان جماهيرنا ستستأنف كافة الأشكال والابداعات الشعبية في حال التأخير" .

وأضافت :" كي نوجه ضربة لصفقة القرن وتحقيا للوحدة وانهاء الانقسام تدعو الهيئة الوطنية الاخ/ ابو مازن للقدوم العاجل الى غزه كي نعلن معا ومن مخيمات العودة وكسر الحصار شرق غزة عن انهاء الانقسام ولتنتهي معه هذه الحقبة السوداء من تاريخ شعبنا المكافح".