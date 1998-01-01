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قيادي فلسطيني: صفقة القرن ستسقط و يجب الغاء اتفاق اوسلو

الجمعة 26 أبريل 2019 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فلسطيني: صفقة القرن ستسقط و يجب الغاء اتفاق اوسلو


غزة / سما/

قال نائل ابو عودة القيادي في حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنه لا يجوز مواجهة الإحتلال فرادى أو مشتتين ولا بد من شراكة وطنية مبنية على أساس الحفاظ على الثابت الفلسطيني بعيدا عن الإقصاء والتفرد السياسي بعد اعادة ترتيب بيتنا الفلسطيني.

وأكد ابو عودة في كلمة الهيئة العليا لمسيرات العودة بمخيم ملكة شرق غزة، "سنجعل من أنفسنا أقوى ولغة الاستجداء لا تجدي ولا تنفع".

وأضاف: الحاضنة الفلسطينية الشعبية لازالت تقف خلف المقاومة وترسم خارطة العزة لكل العالم وليس لغزة فقط، موضحا أن الشراكة الحقيقية هي التي تقف سداً منيعا في وجه كل المشاريع التصفوية

 وشدد على أنه يجب الغاء اتفاق اوسلو وملحقاته من مشروعات التعاون الامني مع الاحتلال، مضيفا: سلاح المقاومة هو شرف الشعب ولا يمكن لعاقل أن يجعله قابلا للتفاوض

وأكد القيادي في حركة المجاهدين، على أن صفقة القرن ستسقط وهذا يتطلب اجماع الأمة ووحدتها ضد الصفقة

وأوضح أنه يجب تدشين ميثاق شرف من كل شرائح المجتمع المدني والتشريعي والمؤسسات الأهلية واللجان الشعبية، ميثاق لتحصين المشروع الوطني الفلسطيني وتجريم كل من يتعاطى مع مشاريع التطبيع.

 وأستطرد: بوحدتنا نسير باتجاه التحرير وإنهاء كل أشكال الانقسام الذي لا يخدم إلا الاحتلال.

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