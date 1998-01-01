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مشعل: غزة تصنع سلاحها و صنعت معادلة جديدة والمشكلة اليوم مالية

الجمعة 26 أبريل 2019 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل: غزة تصنع سلاحها و صنعت معادلة جديدة والمشكلة اليوم مالية


اسطنبول /سما/

أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي الاسبق لحركة حماس ، اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، تغلبت على مشكلة السلاح بتصنيعه، مستطردا أن المشكلة اليوم هي المال.

وأضاف في كلمة له خلال ندوة بعنوان " القدس والأقصى" ضمن الملتقى "الأفروآسيوي" للتعاون والتنمية: "واجهنا صعوبات في شراء السلاح ونقله إلى فلسطين، لكن تغلبنا على ذلك بتصنيعه".

وتابع:  "الآن، غزة تصنع سلاحها. مشكلة السلاح أوجدنا لها حلا (..) شعبنا نحت سلاحه من الصخر وكلنا مأمورون بتحرير فلسطين"، موضحا: "لكن اليوم مشكلة المال".

وأشار مشعل إلى أن "هناك سياسة أمريكية غربية إسرائيلية، لتجفيف ينابيع الدعم عن حماس وقوى المقاومة؛ كطريق لكسر المقاومة وإضعافها في سياق تطويع المنطقة لمؤامراتهم و صفقة القرن ، مضيفا: "نحن لا نريد لمؤامرتهم أن تنجح".

وأكد على أن "نقص المال لا يكسرنا"، مشددا على أن "غزة اليوم تستعصي على إسرائيل وصنعت معادلة جديدة".

وقال : "نريد لكم أن ترفقوا أموالكم"، موضحا أن إسرائيل خطر على الجميع وتعقد كل قضايا المنطقة.

واستطرد رئيس المكتب السياسي الاسبق لحماس: "الجهاد واجب علينا جميعا، فمن لم يقدر ان يجاهد بنفسه ليجاهد بماله"، داعيا إلى إسناد المقاومة بالمال.

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