  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرغوثي: نضالنا واحد ومستقبلنا واحد ويوجه رسالة لأهلنا في قطاع غزة

الجمعة 26 أبريل 2019 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: نضالنا واحد ومستقبلنا واحد ويوجه رسالة لأهلنا في قطاع غزة


غزة / سما /

قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إن نضالنا واحد ومستقبلنا واحد وكفاحنا واحد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتصر في كفاحنا ونضالنا إلا بوحدتنا وترسيخ هذه الوحدة.

وأضاف في كلمة مسجلة خلال فعاليات جمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" بمخيم ملكة شرق غزة: "نحيي نضال وبسالة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الصامد الذين يواصلون مسيرات العودة وكسر الحصار من أجل حق العودة وتقرير المصير ونحيي نضالكم من أجل كسر الحصار الظالم عن غزة".

وأردف: نؤكد من القدس ومن الضفة الغربية أننا وأهل غزة شعب واحد لا يمكن أن تفرقنا إجراءات الاحتلال أو حصاره أو ظلمه

وأكد أن الضفة وغزة شعب واحد في مسيرة العودة التي تجسد اليوم أروع أشكال المقاومة الشعبية الفلسطينية التي لا يمكن إلا أن تنتهي بالظفر وبالنصر

وتابع: مسيرة العودة تؤكد اليوم وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وتؤكد الانحياز الكامل لرؤية واستراتيجية الكفاح والنضال والمقاومة من أجل حريتنا ومن أجل استقلالنا ومن أجل كرامتنا

وأوضح أنه رغم كل التحديات ورغم كل العقبات ورغم كل المصاعب التي يضعها الاحتلال وأعوانه في وجهنا نحييكم من كل ميادين الكفاح في فلسطين ونؤكد لكم أننا سنبقى مترابطين موحدين رغم كل التحديات

وأضاف:  مسيرة العودة الرائعة المستمرة منذ أكثر من عام حققت الكثير وستحقق أكثر بفضل نضال وتضحيات المشاركين فيها

وتابع:تحية لكل شاب وفتاة تحية لكل رجل وإمرأة تحية لكل شيخ وسيدة تشارك في هذا الكفاح، وتحية للصحفيين الذين لا يتوانوا عن تغطية الأحداث ونقل الصورة الحقيقية للعالم، تحية لكل المسعفين والمسعفات البواسل الذين يخاطرون بحياتهم من أجل شعبهم ووطنهم

وأكد امين عام المبادرة الفلسطينية، سنبقى يدا واحدة وسنبقى موحدين في هذا النضال من أجل حريتنا وكرامتنا ومن أجل حرية فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

حماس توضح حقيقة ما نشر حول مخطط تخريبي في غزة

"نطير في الجو ونرمي القنابل".. فيديو للصاعقة المصرية يلاقي تفاعلا واسعا

شعث: الإمارات تخالف الموقف العربي والفلسطيني ونتنياهو يرحب

"النقطة العمياء: أمريكا والفلسطينيين من بلفور إلى ترامب"

الكشف عن سبب صلب أحد المحكومين بالإعدام في السعودية

اتّهام 4 فلسطينيين بقتل طفل فلسطيني في مركز لطالبي اللجوء في بلجيكا

طائرات إسرائيلية تحلق فوق معقل حزب الله في لبنان

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

عشرات الاصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

قيادي بحماس: ليس امام الاحتلال الا رفع الحصار ويوجه عدة رسائل للسلطة وفتح ومصر مفادها..

قائد فرقة غزة: حماس فهمت كيفية إلحاق الأذى بأمن اسرائيل والتصعيد مع غزة مسألة وقت

حدود غزة -ارشيفية

ما الذي فقده جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة ؟

محلل إسرائيلي : فرص نجاح "صفقة القرن" منخفضة جدًا