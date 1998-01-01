البرغوثي: نضالنا واحد ومستقبلنا واحد ويوجه رسالة لأهلنا في قطاع غزة

غزة / سما /

قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إن نضالنا واحد ومستقبلنا واحد وكفاحنا واحد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتصر في كفاحنا ونضالنا إلا بوحدتنا وترسيخ هذه الوحدة.

وأضاف في كلمة مسجلة خلال فعاليات جمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" بمخيم ملكة شرق غزة: "نحيي نضال وبسالة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الصامد الذين يواصلون مسيرات العودة وكسر الحصار من أجل حق العودة وتقرير المصير ونحيي نضالكم من أجل كسر الحصار الظالم عن غزة".

وأردف: نؤكد من القدس ومن الضفة الغربية أننا وأهل غزة شعب واحد لا يمكن أن تفرقنا إجراءات الاحتلال أو حصاره أو ظلمه

وأكد أن الضفة وغزة شعب واحد في مسيرة العودة التي تجسد اليوم أروع أشكال المقاومة الشعبية الفلسطينية التي لا يمكن إلا أن تنتهي بالظفر وبالنصر

وتابع: مسيرة العودة تؤكد اليوم وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وتؤكد الانحياز الكامل لرؤية واستراتيجية الكفاح والنضال والمقاومة من أجل حريتنا ومن أجل استقلالنا ومن أجل كرامتنا

وأوضح أنه رغم كل التحديات ورغم كل العقبات ورغم كل المصاعب التي يضعها الاحتلال وأعوانه في وجهنا نحييكم من كل ميادين الكفاح في فلسطين ونؤكد لكم أننا سنبقى مترابطين موحدين رغم كل التحديات

وأضاف: مسيرة العودة الرائعة المستمرة منذ أكثر من عام حققت الكثير وستحقق أكثر بفضل نضال وتضحيات المشاركين فيها

وتابع:تحية لكل شاب وفتاة تحية لكل رجل وإمرأة تحية لكل شيخ وسيدة تشارك في هذا الكفاح، وتحية للصحفيين الذين لا يتوانوا عن تغطية الأحداث ونقل الصورة الحقيقية للعالم، تحية لكل المسعفين والمسعفات البواسل الذين يخاطرون بحياتهم من أجل شعبهم ووطنهم

وأكد امين عام المبادرة الفلسطينية، سنبقى يدا واحدة وسنبقى موحدين في هذا النضال من أجل حريتنا وكرامتنا ومن أجل حرية فلسطين