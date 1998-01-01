قيادي بحماس: ليس امام الاحتلال الا رفع الحصار ويوجه عدة رسائل للسلطة وفتح ومصر مفادها..

غزة / سما /

وجه اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، عدة رسائل الى حركة فتح و السلطة الفلسطينية و مصر باعتبارها وسيطة في تفاهمات المصالحة الفلسطينية.

وقال رضوان في تصريحات له: ندعو السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال الصهيوني والتبرؤ من أوسلو وعدم الرهان على الحلول السلمية.

وأضاف: نوجه التحية لشهدائنا الأبرار ولجرحانا البواسل ولمعتقلينا الأبطال ولأبناء شعبنا الذين خرجوا بعشرات الآلاف في جمعة الوحدة وانهاء الانقسام.

وأكد القيادي في حماس، على أن الوحدة الوطنية فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة المشاريع الصهيو أمريكية في المنطقة وعلى رأسها صفقة القرن.

وأشار رضوان الى أن المدخل الطبيعي لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام رفع العقوبات المفروضة على أبناء شعبنا في قطاع غزة وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال.

واردف: نقول للأخوة في حركة فتح تعالوا إلى كلمة سواء لنحقق الوحدة الوطنية بتطبيق اتفاقات القاهرة ٢٠١١ ومخرجات بيروت ٢٠١٧ وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني تعد لانتخابات عامة رئاسية ومجلس تشريعي ومجلس وطني.

وتابع: نثمن موقف الأشقاء المصريين الراعي لملف المصالحة الفلسطينية وندعوهم إلى الضغط على السلطة الفلسطينية للالتزام باتفاقات المصالحة.

وأكد القيادي في حماس، على استمرار المسيرات بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها برفع الحصار عن غزة دون قيد أو شرط وتحقيق حق العودة وليس هناك مجال أمام الاحتلال إلا الالتزام برفع الحصار عن غزة.