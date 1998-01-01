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الزراعة بغزة توضح بشأن مرض انفلونزا الطيور في القطاع

الجمعة 26 أبريل 2019 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة توضح بشأن مرض انفلونزا الطيور في القطاع


غزة / سما/

أكدت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الجمعة، ان قطاع غزة خالي تماما من مرض أنفلونزا الطيور، وذلك عقب إعلان الاحتلال عن اكتشاف مزرعة حبش مصابة بهذا المرض.

وأوضحت الوزارة في بيانها، ان لديها إجراءات متبعة بشكل دائم ومستمر وعلى مدار العام للوقاية من انتشار او دخول المرض لقطاع غزة. وأنه في حال تم اكتشاف اي بقعة مرض في الإقليم المحيط فأنها تقوم بتشديد تطبيق هذه الإجراءات بالإضافة لاتخاذ إجراءات احترازية اخرى.

وأكدت الوزارة بأنها تتابع بشكل دائم انتشار هذا المرض داخل الخط الأخضر والإجراءات المتخذة من أجل السيطرة واحتواء هذه البقعة المكتشفة.

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