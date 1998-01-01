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الاحتلال يشدد اجراءاته ويغلق القدس القديمة بحجة الأعياد

الجمعة 26 أبريل 2019 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشدد اجراءاته ويغلق القدس القديمة بحجة الأعياد


القدس المحتلة / سما /

 فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح، اليوم الجمعة، إغلاقا محكما على مداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، بحجة "الأعياد المسيحية".

وشدّد الاحتلال اجراءاته وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيط بواباتها الرئيسية، وأغلق العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بسواتر حديدة، مع تواجد "دوريات" عسكرية وشرطية، خاصة في شارع الواد الممتد من داخل باب العامود والمُفضي إلى أبواب المسجد الأقصى وأسواق وحارات القدس القديمة.

وتسببت إجراءات الاحتلال في إرباك حركة تدفق المصلين على المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة برحابه الطاهرة.

وكانت سلطات الاحتلال فرضت اجراءات مشددة على المدينة وبلدتها القديمة خلال الأسبوع الماضي بسبب "عيد الفصح العبري"، حيث شهد خلال الفترة اقتحامات واسعة من عصابات المستوطنين للمسجد الأقصى وتدنيس لحرمته بأداء صلوات وشعائر تلمودية.

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