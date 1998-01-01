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الرئيس يهنئ نظيره المصري بذكرى تحرير سيناء

الجمعة 26 أبريل 2019 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيره المصري بذكرى تحرير سيناء


رام الله / سما /

 هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، نظير المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال جمهورية مصر العربية بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال في البرقية: "باسم دولة فلسطين وشعبها وبإسمي شخصيا يسعدنا أن نتوجه لفخامتكم بأحر التهاني الأخوية بمناسبة احتفالكم بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، معربين عن تقديرنا العالي للتضحيات الجسام التي قدمها جيش مصر وشعبها العظيم في سبيل استعادة أرضه وترابه الوطني، مدافعا عن قضايا أمتنا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين".

وأكد الرئيس "اعتزازنا العميق بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط شعبينا وبلدينا الشقيقين وحرصنا على مواصلة تعزيز سبل التعاون المشترك لما فيه خير شعبينا وبلدينا".

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