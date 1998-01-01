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بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 26 أبريل 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما /

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية للقطاع تحت شعار "جمعة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام".

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة للمشاركة في فعاليات جمعة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام المقامة على ارض مخيمات العودة شرقي للقطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير لمُشاركة الفعالة والواسعة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام" بمخيمات العودة، مؤكدة على مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها.

يشار الى أن مسيرات العودة انطلقت منذ 30 مارس/اذار عام 2018 على طول الحدود الشرقية،  بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار على قطاع غزة المستمر للعام 12 على التوالي من قبل قوات االاحتلال.

يتبع..

#مسيرات العودة #حدود غزة #جمعة الوحدة الوطنية #قطاع غزة

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