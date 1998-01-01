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إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين الأسبوعية

الجمعة 26 أبريل 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين الأسبوعية


رام الله / سما /

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية السلمية، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من وسط القرية وصولا إلى بوابة جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون.

وأقادت مصادر محلية في القرية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت، ووابلا من الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ولاحقوهم بين حقول الزيتون ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق الشديد.

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليين، ومتضامنين أجانب، وفاء للقدس والمقدسات، ودعما للرئيس محمود عباس في مواجهة صفقة القرن.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية، مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

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