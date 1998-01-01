  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

الجمعة 26 أبريل 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى


القدس المحتلة / سما /

أدى أكثر من أربعين ألف مواطن من القدس وأراضي الـ48، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اجراءات الاحتلال المشددة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آلاف المصلين أدوا الصلاة في مصلى ومبنى باب الرحمة ومحيطه من الجهة الشرقية، فيما أدى المبعدون عن الأقصى الصلاة على البوابات الرئيسية "الخارجية".

وكانت سلطات الاحتلال فرضت منذ ساعات الصباح الأولى اجراءات مشددة على بوابات البلدة القديمة، وشوارعها وطرقها، خاصة شارع الواد الممتد من باب العامود المُفضي إلى بوابات المسجد الأقصى وحارات وأسواق القدس القديمة، وأغلق الشارع الرئيسي أمام المواطنين، واضطر المُصلون إلى سلوك طرق بعيدة نسبيا للوصول إلى المسجد المبارك.

الأكثر قراءة اليوم

حماس توضح حقيقة ما نشر حول مخطط تخريبي في غزة

"نطير في الجو ونرمي القنابل".. فيديو للصاعقة المصرية يلاقي تفاعلا واسعا

"النقطة العمياء: أمريكا والفلسطينيين من بلفور إلى ترامب"

اتّهام 4 فلسطينيين بقتل طفل فلسطيني في مركز لطالبي اللجوء في بلجيكا

طائرات إسرائيلية تحلق فوق معقل حزب الله في لبنان

الكشف عن سبب صلب أحد المحكومين بالإعدام في السعودية

النخالة: المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات وملتزمة بالدفاع عن ارضها و أسراها

الأخبار الرئيسية

قائد فرقة غزة: حماس فهمت كيفية إلحاق الأذى بأمن اسرائيل والتصعيد مع غزة مسألة وقت

حدود غزة -ارشيفية

ما الذي فقده جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة ؟

محلل إسرائيلي : فرص نجاح "صفقة القرن" منخفضة جدًا

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"

شعث: الإمارات تخالف الموقف العربي والفلسطيني ونتنياهو يرحب