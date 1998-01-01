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قائد فرقة غزة: حماس فهمت كيفية إلحاق الأذى بأمن اسرائيل والتصعيد مع غزة مسألة وقت

الجمعة 26 أبريل 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد فرقة غزة: حماس فهمت كيفية إلحاق الأذى بأمن اسرائيل والتصعيد مع غزة مسألة وقت


غزة / سما /

قال العميد اليعازر توليدانو قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال، اليوم الجمعة، إن حدود قطاع غزة هادئة هذه الأيام، ويبدو أن محادثات التهدئة بين "إسرائيل" وحماس بوساطة مصرية تؤتي ثمارها، لكن الجميع يعلم أن كل شيء متفجر، وأن التصعيد التالي ليس سوى مسألة وقت، أسابيع أو أيام أو حتى ساعات.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت  العبرية، أضاف توليدانو: أعتقد أن الشعور بالأمن في غلاف غزة تضرر، ولكن ليس الأمن نفسه، يتمتع سكان المنطقة المجاورة لغزة بمستوى عالٍ من الأمن.

وتابع:  لكن حماس فهمت بحكمة كيفية إلحاق الأذى بالأمن، على سبيل المثال، وحدات الإرباك حيث يصل بعض المزعجين في الليل مع العبوات ويقتربون من السياج ويفجرونها، هذا لا يعرض أمن الغلاف للخطر، لكنه مخيف للغاية وغير سارة وينتهك الهدوء، الهدف من ذلك سلب الشعور بالأمان من سكان الغلاف وذلك يزيد الضغط.

ووفقا للصحيفة، أوضح العميد توليدانو أنه عندما تذهب "إسرائيل" إلى الحرب باختيارها، يجب أن تقتنع بشيء واحد، أنه بعد الحرب سوف يتحسن وضع الأمن القومي بشكل ملحوظ عما كان عليه من قبل.

وحول مشكلة البالونات الحارقة قال توليدانو،  لدينا عدد من الحلول التكنولوجية، لا أريد أن يتم حرق "حقول إسرائيل"، ليس هناك حاجة لأن نرى حقلًا محترقًا، إنه انتهاك للسيادة تمامًا مثل الصواريخ، لكننا لا نستخدم النار ضد أشخاص لا حول لهم ولا قوة، كل من يأتي لقتلنا ننهض لقتله، ونستخدم القوة بطريقة محسوبة.

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