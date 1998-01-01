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5 إصابات بينهم مسعف في شجار ببلدة صوريف

الجمعة 26 أبريل 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات بينهم مسعف في شجار ببلدة صوريف


الخليل / سما /

 أسفر شجار اندلع مساء الخميس في بلدة صوريف شمال الخليل، عن إصابة خمسة مواطنين بينهم مسعف.

وقالت الشرطة، إنّ ثلاثة مواطنين أصيبوا إصابات مختلفة لكنّها مستقرّة، إثر شجار وقع في وقت متأخر مساء أمس ببلدة صوريف، وأثناء نقل أحد المصابين للمستشفى، اعترض عدّة أشخاص مركبة الإسعاف، وقاموا بالاعتداء على طاقمها وأصابوا اثنين منهم بإصابات مختلفة، كما اعتدوا على المصاب الذي كان داخل المركبة.

وأوضح الناطق باسم الشرطة أن قوة من الأجهزة الأمنية تحركت للبلدة وأوقفت عددًا من المشاركين في الشجار، وأنها ستحضر الأشخاص الذين اعتدوا على طواقم الإسعاف، وستقدمهم للعدالة.

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