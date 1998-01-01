فلسطين تشارك في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية

رام الله / سما /

شاركت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، في المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، المنعقد في تونس.

وافتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان المؤتمر العربي السابع عشر، بمقر الأمانة للمجلس في تونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية العرب، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، ومجلس التعاون الخليجي.

ومثل دولة فلسطين في المؤتمر مدير إدارة المباحث الجنائية العميد معروف البربري.

وشدد كومان على أهمية مناقشة الجرائم الإلكترونية، كاستمرار لجهود المجلس بإجراءات منها إعداد دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات لشركات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما كان محل اهتمام فريق عمل متخصص، مشيرا إلى الجهد المبذول لمكتب الإعلام الأمني العربي لرصد المواقع الإلكترونية المروجة للإرهاب .

ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع بينها آلية العمل العربية النموذجية لمواجهة المواقع والحسابات الإلكترونية التي يثبت تورطها بجرائم الكترونية واتخاذ الإجراءات بحقها، وغسل الأموال ودوره في إخفاء الجريمة، فضلا عن تعزيز عمل الشبكات المقدمة لخدمة الأدلة الجنائية، إضافة إلى آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية عربيا .

وكان العميد البربري مثل دولة فلسطين بمؤتمر أساليب التحري الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، تخلله ورشة عمل بحضور الشرطة الدولية (الانتربول)، والشرطة الأوروبية، إضافة للجامعة الدول العربية، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، وشرطة مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة أساليب وطرق عمل مواجهة الإرهاب وغسيل الأموال، والتحريض الإلكتروني.