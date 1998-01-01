صفقة تبادلية ضخمة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

وكالات / سما /

فجرت وسائل الإعلام الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل مساء امس الخميس، عندما أشارت إلى هناك صفقة كبيرة سوف تتم بين إنتر ميلان الإيطالي ونظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت شبكة “سكاى سبورت” الإيطالية منذ قليل، أن هناك تفكير الآن لإتمام صفقة تبادلية بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد تخص المهاجمين الأرجنتيني ماورو إيكاردي والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وذكر الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارتسيو، أن نادي إنتر ميلان سوف يرحب كثبراً بالتعاقد مع روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد، مقابل التخلي عن ماورو إيكاردي.

وعلق لوكاكو صباح اليوم، أنه يحلم بالانتقال للعب في الدوري الإيطالي، حيث أكد أنه يتطلع لهذه التجربة وأنه كان يتابع شقيقه بقوة عندما كان لاعباً في صفوف لاتسيو.

في المقابل قضى الأرجنتيني ماورو إيكاردي موسماً صعباً للغاية في صفوف إنتر ميلان بعد المشاكل التي حدثت بينه وبين إدارة النادي ومدربه لوتشيانو سباليتي بسبب تجديد عقده.