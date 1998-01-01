دوري القدس: اشتعال المنافسة على اللقب بين هلال القدس وشباب الخليل وبلاطة

رام الله / سما /

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة دوري القدس للمحترفين في ضوء النتائج التي حققتها فرق المقدمة في الجولة ما قبل الاخيرة من الدوري والتي انتهت مبارياتها مساء الخميس .

وواصل هلال القدس صدارته برصيد 42 نقطة مقابل 41 نقطة لشباب الخليل و40 نقطة لبلاطة وهي الفرق التي ستتنافس على اللقب في الجولة الأخيرة.

وفي مباريات الاسبوع ال21 من الدوري برعاية شركة اوريدو جرت ىست مباريات كانت كالتالي :

مركز بلاطة + نادي السموع

هاني صوان- سافر فريق السموع الى نابلس لمقابلة جدعان بلاطة وانتهى اللقاء بفوز بلاطة بالنتيجة 2/1 في مباراة راقبها عمر شرعب .

وبهذا الفوز رفع بلاطة رصيده الى " 40 " نقطة وبقي له مباراة واحدة لم تنتهي بعد وهي مباراته مع اهلي الخليل والذي بقي منها بضع دقائق من الوقت بدل الضائع حيث كان الاهلي متقدما بالنتيجة 1/ صفر .

سجل لبلاطة ليث خروب في الدقيقة "3" وأضاف خالد سالم في الدقيقة "42" فيما سجل للسموع رامي مسالمة في الدقيقة "45" .

حكم المباراة : محمد بدير ، محمد الخطيب ، خالد الخطيب ومعاذ عوفه .

احداث الشوط الأول : احتاج الجدعان الى ثلاث دقائق لتسجيل الهدف الأول بتوقيع ليث خروب بعد تلقيه تمريرة من العمق نفذها محمود ابو وردة ومن داخل الصندوق سددها ليث على يمين الحارس محمد شبير .

وفي الدقيقة 42 جاء الهدف الثاني عن طريق خالد سالم اثر مجهود فردي وفي الدقيقة 45 احتسب الحكم محمد بدير ركلة جزاء صحيحة اثر لمسة يد داخل الصندوق نفذها رامي مسالمة على يمين الحارس ليقلص الفارق لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف لصالح الجدعان .

الشوط الثاني : جاء دون المستوى المطلوب وانحصر اللعب معظم الأوقات في منتصف الملعب لينتهي اللقاء بإنتصار الجدعان بهدفين مقابل هدف .

واد النيص + مركز طولكرم

انتهى اللقاء الذي جمع الفريقين واحتضنه ملعب الخضر بالتعادل 1/1 وراقبه فادي اللحام .

مركز طولكرم تقدم أولا عن طريق فادي سليم في الدقيقة "56" وعادله خضر يوسف .

وبهذا رفع كل فريق رصيده بنقطة واحدة ليصبح رصيد الترجي "34" نقطة والمركز "9" نقاط .

حكم اللقاء : علاء حوتري ، رائد ابو عمر ، ايسر شريم و ماجد موافي .

الامعري + هلال القدس

انتهى اللقاء الذي احتضنه ملعب ماجد اسعد بفوز عريض للهلال وبالنتيجة 6/1 .

راقب المباراة احمد بشارات .

سجل للهلال : موسى فيراوي "8" واضاف محمد يامين في الدقيقتين "19+86" واضاف محمد عبيد في الدقيقة "24" وسجل عدي الدباغ في الدقيقتين "33+55" .

فيما سجل للامعري ابراهيم الحبيبي في الدقيقة "63" .

وبهذا رفع الهلال رصيده الى 42 نقطة فيما بقي الامعري برصيد "23"

حكم اللقاء : براء ابو عيشه ،احمد ذوقان ، فؤاد تايه و عمرو الحنبلي ..

امسك هلال القدس منذ بداية اللقاء بزمام المبادرة ، وكثف هجماته ، ليفتتح موسى فيراوي التسجيل مبكراً ، اثر كرة سددها بقوة من خارج المنطقة ، استقرت على يسار الحارس"6" ، واصل الهلال محاولاته لتسجيل المزيد من الاهداف ليتحقق ذلك عبر كرة ركنية ارسلها الفيراوي، استقرت عند محمد يامين، سددها في المرمى "18".

الامعري حاول اغلق المنطقة الخلفية والاعتماد على الكرات المرتدة في ظل اندفاع لاعبي الهلال للمقدمة، وفي الدقيقة "22" وسع الهلال الفارق بالهدف الثالث عن طريق اللاعب محمد عبيد، عندما سدد علي نعمة كرة ارتدت من الحارس تابعها عبيد، اسكن الكرة في الشباك.

واهتزت شباك الامعري بالهدف الرابع ، من كرةعرضية تتطاول لها الدباغ وبرأسه وضعها على يمين الحارس. لينتهي الشوط الاول بتقدم الهلال بأربعة اهداف نظيفة.

لم يتغير حال الشوط الثاني عن سابقة حيث واصل الهلال افضليته، مع تحسن في اداء الامعري الذي تمكن في الدقيقة "61" من تقليص الفارق ، عبر اللاعب الحبيبي، وفي الدقيقة "80" عاد عدي الدباغ واضاف الهدف الخامس لفريقه الثاني له بمجهود فردي تجاوز مدافعي الامعري انفرد بالمرمى، ووضع الكرة على يسار الحارس "80".

وقبل ان يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بأربعة دقائق ، اختتم محمد يامين مهرجان اهداف الهلال بتسجيله الهدف السادس والثاني له .

الثقافي + المكبر

انتهى اللقاء الذي جمع الفريقين واحتضنه ملعب طولكرم بفوز الثقافي 3/2.

راقب المباراة : عوض بدير

سجل للثقافي : نمر واصف في الدقيقتين " 8+16" واضاف ادهم خويلد في الدقيقة "43" فيما سجل للمكبر حسين خضر في الدقيقة "53" ومدحت عويسات في الدقيقة "55" .

وبهذا اصبح رصيد الثقافي "27" نقطة فيما بقي رصيد المكبر "24" .

حكم اللقاء : اسحق الكيلاني ، كنان بعجاوي ، عارف نزار وسامر ابو ليل .

شباب الظاهرية + شباب الخليل

انتهى دربي الخليل الذي احتضنه ملعب دورا بفوز شباب الخليل 2/ صفر .

راقب اللقاء : محمد جوابرة

سجل للشباب شاهر الطويل في الدقيقتين " 35+ والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول "

وبهذا اصبح رصيد الشاب "41" نقطة فيما تجمد رصيد الظاهرية عن النقطة "14" .

حكم اللقاء " ناصر البلبول ، احمد البلبول ، صلاح حسان ، هاني البلبول .

البيرة + اهلي الخليل

انتهى اللقاء الذي احتضنه ملعب فيصل بفوز اهلي الخليل بالنتيجة 1/ صفر .

راقب المباراة " مجدي زبيدات

سجل للاهلي عبد الله جابر في الدقيقة "72"

وبهذا رفع اهلي الخليل رصيده الى "32" نقطة فيما بقي رصيد البيرة "30" نقطة .

حكم اللقاء : براء ابو سريس ، امين الحلبي ، فاروق عاصي وعمر دولة .

بداية اللقاء جاءت هادئة ، حيث عمد الفريقان الي لعب الكرات القصيرة، وافتتح اهلي الخليل شريط الفرص بتسديدة قوية من الرواق الايسر عبر فادي دويك ابعدها الحارس كناعنة الى ركنية "٧"، مالت الافضلية النسبية لصالح الاهلي عبر الاستحواذ على الكرة والتقدم لمناطق اصحاب الدار.

وسدد ابو غنيمة كرة من خارج الصندوق استقرت عند الحارس، رد عليه لاعب البيرة الدحلة بكرة مماثلة التقطها بسهولة الحارس ابو عكر، أنحصر اللعب وسط الميدان وغابت الحلول الهجومية للفريقين، ولغاية الدقيقة "40" عندما توغل الناطور من الرواق الايسر فتعرض لعرقلة من المدافع البطاط نال على اثرها البطاقة الصفراء.

وشهد الشوط الثاني تحسنا في اداء الفريقين ، حيث اتسم اللعب بالسرعة والهجمات المتبادلة. وبداعي الخشونة نال المدافع فادي الدويك البطاقة الصفراء.وفي الدقيقة "64" انطلق هلال موسى من الرواق الايمن وحول كرة على المرمى كان لاقرب لها الحارس كناعنة،ليعود زميله الجعبري بعد دقيقة، توغل من الطرف الايمن وسدد كرة من داخل الصندوق في الشباك الخارجية. وفي الدقيقة "73" سجل الاهلي الهدف الوحيد عبر اللاعب عبدالله جابر ،عندما تابع كرة خلف المدافعين تقدم بها نحو المرمى ، سدد كرة قوسية تجاوزت الحارس وسكنت الشباك.