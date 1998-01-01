منتخب نجوم قدامى فلسطين يغادر الى تونس

رام الله / سما /

غادرت بعثة منتخب نجوم قدامى لاعبي فلسطين ارض الوطن متجهة الى تونس تلبية لدعوة من جمعية قدامى المشعل في مدينة الساحلين في ولاية المنستير.

وتاتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي يقوم بها المنسق العام للمنتخب معتصم صباريني من خلال التواصل مع عدد من قدامى اللاعبين في بلدان عربية ، وهو ما تحقق في المغرب والجزائر والأيام القادمة مع دولة أوروبية.

وتتكون البعثة التي يرئسها عنان شحادة من ١٤ لاعبا ، هم : محمد ابو كف، جمال جادالله ، جمال الدبيك ، احسان صادق،، غازي ابو خرمه، حاتم العباسي ، رجب العباسي، حمزه حماده ، حميدان ابو سنينه، رامي ابو ميزر، سلامه صغير، أشرف عودة الله ،علاء عواد، قعقاع بكيرات.

وسيجري المنتخب خلال مكوثه في تونس حتى الثالث من الشهر القادم عددا من اللقاءات .