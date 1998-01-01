فرق اكاديمية القدس لكرة السلة تقص شريط مهرجان قدسنا

القدس المحتلة / سما /

للعام الخامس على االتوالي يطلق تجمع قدسنا للاتحادات والالعاب الرياضية مهرجان قدسنا الخامس للربيع والذي سيتواصل حتى مطلع رمضان المقبل، حيث قامت فرق اكاديمية القدس لكرة السلة بتنظيم عدة مباريات تنافسية فيما بينها وعلى ملاعبها ولكلا الجنسين، وذلك بأشراف مسؤول لعبة كرة السلة في تجمع قدسنا المدرب خالد بركات الذي أفاد ان قرابة مائة لاعب ولاعبة من عداد الاكاديمية شاركوا بمهرجان ربيعي مقدسي مميز للعام الخامس على التوالي ، برعاية ودعم من محلات "نوتيلا بيت حنينا" وبالزي الرياضي الجديد للفرق.

وأشار بركات ان العديد من النشاطات والبطولات ينظمها التجمع في هذا الوقت من السنة منها مهرجان الربيع المقدسي وبطولات الماستر "للفئة العمرية من 40 عاما فما فوق، تهدف لتنشيط الحراك الرياضي المقدسي خاصة للناشئين والماسترز، وسوف تشمل هذه الرياضات بالأضافة لكرة السلة ، السباحة، كرة الطاولة، الاسكواش، وكرة القدم، وذلك عى صالات وملاعب ومسبح جمعية الشبان المسيحية- القدس وبرج اللقلق.

وأكد بركات انه أشرف على هذا المهرجان نخبة من مدربي اكاديمية القدس لكرة السلة وهم: سجى جابر، محمد نوفل، دنيا الصياد، ابراهيم القراعين وتيفا الرفيدي، وشارك بتحكيم المباريات الحكام: امير خويص وعمر ياسين.

وختم بركات مؤكدا ان هذا المهرجان لفت الأنظار لعدد من اللاعبين واللاعبات الذين يبشر لهم مستقبلا واعدا في عالم الكرة البرتقالية من كلا الجنسين والذين من الممكن ان يتم تشكيل منتخب مقدسي منهم في قادم الايام بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة.