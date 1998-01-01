هلال القدس يلتقي النجمة اللبناني والجيش السوري في جدة

رام الله / سما /

اتخذ الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قراره باقامة مباريات نادي هلال القدس والنجمة اللبناني ذهابا وايابا والجيش السوري ايابا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعد جدل استمر لشهرين حول مكان اقامة مباريات هلال القدس البيتية في ظل تمسك نادي هلال القدس بملعبه البيتي على ستاد فيصل الحسيني بالقدس وبعد رفض نادي النجمة اللبناني والجيش السوري اللعب على ارض فلسطين بحجة التطبيع .

وسيحتضن ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مباريات نادي هلال القدس حيث سيواجه الهلال فريق الجيش السوري في مباراة الاياب في الثلاثين من الشهر الجاري فيما سيواجه هلال القدس فريق النجمة اللبناني في الثالث من الشهر القادم في مباراة الذهاب وفي السادس من الشهر القادم في مباراة الاياب .

وسيتوجه نادي هلال القدس يوم الاحد القادم الى مدينة جدة السعودية ويباشر تدريباته على ملعب الملك عبد الله استعدادا لخوض ما تبقى من مباريات المجموعة الاولى من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم .

ويحتل نادي هلال القدس المركز الثالث في المجموعة بنقطة واحدة فيما يتصدر فريق الجيش السوري المجموعة بثماني نقاط ويحتل وصافة المجموعة نادي الوحدات الاردني بسبع نقاط فيما يحتل فريق النجمة اللبناني المركز الرابع في المجموعة بلا نقاط .

وبعد خوض المباريات الثلاث لنادي هلال القدس يتبقى له مباراه اخيرة مع نادي الوحدات الاردني التي ستقام في الرابع عشر من الشهر القادم بالعاصمة الاردنية عمان فيما يتأهل الى الدور الثاني من البطولة بطل كل مجموعه اضافة الى افضل وصيف من بين المجموعات الثلاث لغرب اسيا .