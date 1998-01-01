  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

هلال القدس يلتقي النجمة اللبناني والجيش السوري في جدة

الجمعة 26 أبريل 2019 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يلتقي النجمة اللبناني والجيش السوري في جدة


رام الله / سما /

اتخذ الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قراره باقامة مباريات نادي هلال القدس والنجمة اللبناني ذهابا وايابا والجيش السوري ايابا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعد جدل استمر لشهرين حول مكان اقامة مباريات هلال القدس البيتية في ظل تمسك نادي هلال القدس بملعبه البيتي على ستاد فيصل الحسيني بالقدس وبعد رفض نادي النجمة اللبناني والجيش السوري اللعب على ارض فلسطين بحجة التطبيع .

وسيحتضن ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مباريات نادي هلال القدس حيث سيواجه الهلال فريق الجيش السوري في مباراة الاياب في الثلاثين من الشهر الجاري فيما سيواجه هلال القدس فريق النجمة اللبناني في الثالث من الشهر القادم في مباراة الذهاب وفي السادس من الشهر القادم في مباراة الاياب .

وسيتوجه نادي هلال القدس يوم الاحد القادم الى مدينة جدة السعودية ويباشر تدريباته على ملعب الملك عبد الله استعدادا لخوض ما تبقى من مباريات المجموعة الاولى من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم .

ويحتل نادي هلال القدس المركز الثالث في المجموعة بنقطة واحدة فيما يتصدر فريق الجيش السوري المجموعة بثماني نقاط ويحتل وصافة المجموعة نادي الوحدات الاردني بسبع نقاط فيما يحتل فريق النجمة اللبناني المركز الرابع في المجموعة بلا نقاط .

وبعد خوض المباريات الثلاث لنادي هلال القدس يتبقى له مباراه اخيرة مع نادي الوحدات الاردني التي ستقام في الرابع عشر من الشهر القادم بالعاصمة الاردنية عمان فيما يتأهل الى الدور الثاني من البطولة بطل كل مجموعه اضافة الى افضل وصيف من بين المجموعات الثلاث لغرب اسيا .

#هلال القدس

الأكثر قراءة اليوم

حماس توضح حقيقة ما نشر حول مخطط تخريبي في غزة

"نطير في الجو ونرمي القنابل".. فيديو للصاعقة المصرية يلاقي تفاعلا واسعا

الأمم المتحدة تحذر: السلطة على وشك الانهيار والوضع الاقتصادي في غزة سيئ جدا

"النقد" تعلن عن خيارين لتأجيل أقساط القروض للموظفين في غزة والضفة

اتّهام 4 فلسطينيين بقتل طفل فلسطيني في مركز لطالبي اللجوء في بلجيكا

طائرات إسرائيلية تحلق فوق معقل حزب الله في لبنان

الكشف عن سبب صلب أحد المحكومين بالإعدام في السعودية

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

ما الذي فقده جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة ؟

محلل إسرائيلي : فرص نجاح "صفقة القرن" منخفضة جدًا

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"

شعث: الإمارات تخالف الموقف العربي والفلسطيني ونتنياهو يرحب

النقطة العمياء

"النقطة العمياء: أمريكا والفلسطينيين من بلفور إلى ترامب"