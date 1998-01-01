تعرف على شرط باريس سان جيرمان للتخلي عن مبابي للريال

وكالات / سما /

تسعى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الخطوط الخلفية لبطل الدوري الفرنسي.

وتم طرح عدة أسماء لمدافعين كبار مثل ماتياس دي ليخت قائد أياكس وجيروم بواتينج مدافع بايرن ميونيخ وأخيراً رفائيل فاران لاعب ريال مدريد والأخير تعتبر صفقته معقدة بسبب اهتمام فريقه بالحصول على خدمات كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

ويرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي لتعويض الموسم السيء للفريق وللقيام بثورة التعاقدات خلال الميركاتو لمساعدة المدرب زين الدين زيدان على إعادة الميرنجي لمنصات التتويج.

ويبدو أن إدارة النادي الباريسي لن تفرط في موهبتها الشابة إلا بعد استعداد نظيرتها في الريال للتخلي عن قلب الدفاع الحائز على كأس العالم مع منتخب فرنسا.