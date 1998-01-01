رسمياً.. برشلونة يستلم كأس الليجا يوم السبت

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الخميس أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أكد أنه يعتزم منح كأس الدوري الإسباني إلى برشلونة يوم السبت، حيث من المتوقع أن يتوج بطلاً بفوزه على خيتافي في “كامب نو” برسم الجولة 35 من الدوري الإسباني.

ومن الممكن أن يصبح النادي الكتالوني بطلاً رسمياً لليجا حتى قبل لعبه لمباراة خيتافي في حال تعثر أتلتيكو مدريد ضد ضيفه بلد الوليد.

لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيسلم الكأس بنفسه لقائد برشلونة، ليونيل ميسي ، في نهاية المباراة، على الرغم من حقيقة أن برشلونة يمكن أن يكون بطلاً لليجا رسمياً إذ لم يتغلب أتلتيكو مدريد على بلد الوليد.

وسيرفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأسه الثاني كقائد للفريق، بعد بطولة كأس السوبر الإسبانية التي حققها على حساب إشبيلية في أغسطس الماضي في طنجة.

وسلّم روبياليس بالفعل كأس الليجا إلى أندريس إنيستا في العام الماضي ، ولكن بحلول ذلك الوقت كان برشلونة قد أصبح بطلًا بالفعل. الجديد هذا العام هو أنه سيتم كسر قاعدة سابقة بتسليم اللقب للفائز بعد نهاية الدوري، واتباع ما يحدث في الدوري الإيطالي، بمنح الكأس للبطل في اليوم الذي يتوج فيه رسمياً. وهو خلاف ما يحدث في الدوري الإنجليزي، والدوري الألماني، من بين مسابقات أخرى.