تشيلسي يصدم يوفنتوس بقراره بشأن هيجواين

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية أمس الخميس أن نادي تشيلسي الإنجليزي ليس لديه نية للإبقاء على المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، المعار من نادي يوفنتوس الإيطالي.

ووفقاً لموقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، تشيلسي تراجع عن فكرة تفعيل خيار الشراء في عقده، أو تمديد إعارته لموسم آخر، وذلك بعد “الأداء السيئ” لهيجواين منذ وصوله في يناير.

ومنذ وصوله في سوق الانتقالات الشتوية الماضية من يوفنتوس سجل هيجواين أربعة أهداف فقط في 14 مباراة. وتعتبر هذه مشكلة بنسبة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي الذي سيكون عليه من جديد دفع راتب اللاعب المرتفع والذي يبلغ 9.5 مليون يورو، ويمتد عقده حتى 2021.

ومع ذلك ، يمكن أن يكمن الحل في إنتر ميلانو، إذ يخطط يوفنتوس إلى إدراجه في صفقة تبادلية يحصل بموجبها على مواطنه ماورو إيكاردي.

من ناحية آخرى ، إنتر ميلان قد يكون غير مهتم باللاعب البالغ من العمر (31 عامًا) ، وقد رفضه بالفعل في الصيف الماضي ، عندما وضعه يوفنتوس في سوق الانتقالات مقابل 55 مليون يورو.