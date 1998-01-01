ريال مدريد يسقط في فخ خيتافي بالليغا

وكالات / سما /

سقط نادي ريال مدريد الإسباني في فخ التعادل السلبي بصفر لمثله ضد خيتافي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز” برسم الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بكيلور نافاس كحارس أساسي، وراهن على بعض التغييرات. وبدأ الفريق الملكي المباراة بتشكيل مكون من كيلور نافاس وكارفاخال ورافائيل فاران وناتشو وسيرخيو ريجيلون وكاسيميرو وفيدي فالفيردي وجاريث بيل وإيسكو وإبراهيم دياز وكريم بنزيما.

بينما يبدأ خيتافي المباراة بتشكيل مكون من كل من ديفيد سوريا وداميان سواريز وبرونو وإجناسي ميكيل وكابريرا وهوجو دورو وأرامباري وماكسيموفيتش وأوليفيرا وخايمي ماتا وخورخي مولينا.

وكانت أبرز فرص ريال مدريد في اللقاء هي تلك التي كانت عن طريق بنزيما في الدقيقة 2 سددها على بجانب القائم الأيمن لحارس مرمى خيتافي ديفيد سوريا. فيما جاءت أخطر محاولة لخيتافي في الدقيقة 30، من ضربة خطأ مباشرة تصدى لها كيلور نافاس بنجاح.

في المقابل واصل الكوستاريكي كيلور نافاس تألقه بتصديه لفرصتين خطيرتين في الشوط الثاني من أمام لاعبي خيتافي.

وشهدت المباراة أيضا تألق لاعب وسط الريال الصاعد إبراهيم دياز، الذي دفع به المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أساسيا منذ بداية اللقاء.

وبهذا سقط ريال مدريد في فخ التعادل للمرة الثامنة في الليجا هذا الموسم، مقابل 5 هزائم، و20 انتصاراً، ليضيف نقطة إلى رصيده رفعته إلى 65 نقطة في المركز الثالث، بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي سيتوج رسمياً بالدوري الإسباني يوم السبت في حال فوزه على ليفانتي في كامب نو، وحتى قبل ذلك إذا تعادل الوصيف أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد، والذي يبتعد عن النادي الملكي بـ 6 نقاط.

من جانبه رفع خيتافي رصيده إلى 55 نقطة، في المركز الخامس بفارق الأهداف عن إشبيلية الرابع، ليواصل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.