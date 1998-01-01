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فيديو مريع لشاب يحرق سيارة شقيقته في السعودية

الجمعة 26 أبريل 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو مريع لشاب يحرق سيارة شقيقته في السعودية


وكالات

ظهر في مقطع فيديو، شاب سعودي وهو يصب البنزين على سيارة مركونة ويضرم النار فيها لتلتهب وتفزع من شاهد منظرها خشية أن يكون أحد بداخلها.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الأجهزة الأمنية تحققت من صحة الفيديو الذي كانت ضحيته سيارة تعود لامرأة أفادت التحقيقات الأولية بأنها شقيقة الجاني، وعلق النائب العام سعود المعجب على الفيديو، مطالبا بسرعة بالقبض على الفاعل.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، إذ كشفت صحف سعودية تسجيل حريقين مفتعلين العام الماضي، لسيارتين تعودان لامرأتين، إذ احتفلت النساء في السعودية في 24 يونيو الماضي بالسماح لهن بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ البلاد وبعد مطالبات كثيرة.

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