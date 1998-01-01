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مفتي ليبيا: من حج أو اعتمر فلا يكررهما وليدْفع أمواله للمقاومة الفلسطينية "فيديو"

الجمعة 26 أبريل 2019 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي ليبيا: من حج أو اعتمر فلا يكررهما وليدْفع أمواله للمقاومة الفلسطينية "فيديو"


غزة / سما /

أثارت فتوى لمفتي ليبيا الصادق الغرياني، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لمطالبته المسلمين ممن أدوا مناسك العمرة أو الحج، أن لا يكرروها، خشية انتفاع الحكومة السعودية من أموالهم.

وقال الغرياني في فيديو ظهر فيه: "من حج أو اعتمر مرة فلا ينبغي أن يكررهما ويدفع المال لحكام السعودية، بل عليه أن يدفع المال لفصائل المقاومة في فلسطين، بدلًا من دفعها لحكام السعودية، التي يستخدمونها لقتل المسلمين"، حسب تعبيره.

واضاف الغرياني:"كما قلت ليس هناك بقعة في الأرض إلا ويسعون فيها فساداً بأموالهم، فمن حج أو اعتمر مرة بحجه أو عمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما".

وأكمل: "هذه الفتوى أتحمل مسؤوليتها أمام الله، أقولها للشعب الليبي ولجميع بلاد المسلمين".

وفي ما يلي الفيديو الذي ظهر فيه الغرياني ملقيًا فتواه:

 

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