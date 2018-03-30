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272 شهيد منذ انطلاق مسيرات العودة

الجمعة 26 أبريل 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
272 شهيد منذ انطلاق مسيرات العودة


غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لعدد شهداء وجرحى مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، جراء اعتداءات الاحتلال المتواصلة منذ 30 آذار 2018.
وأكدت الصحة، استشهاد 272 مواطنا ووصول 16800 إلى المستشفيات منذ انطلاق مسيرات العودة، مشيرة إلى أنه تم بتر أطراف 136 مواطنا.
ونشرت الصحة احصائيات تفصيلية لاعتداء قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مسيرة العودةوكسر الحصار شرق قطاع غزة من 30/3/2018 وحتى
وقالت ان من بين الشهداء 54 طفلا و6 نساء ومسن، كما اكدت استشهاد 4 مسعفين و3 صحفيين.

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