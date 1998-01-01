ما الذي فقده جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة ؟

وكالات

نقل موقع عبري عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها، صباح الجمعة، إن جيش الاحتلال فقد وسائل عسكرية حساسة على الحدود مع قطاع غزة قبل يومين.

وزعم موقع "والا" العبري أن جنود من كتيبة الهندسة "لاهاف 603" فقدوا 6 مناظير ليلية متطورة ومعدات عسكرية أخرى وذلك خلال تواجدهم على مقربة من قطاع غزة.

وقال الموقع إن المعدات العسكرية كانت داخل صندوق في مركبة عسكرية "بيك أب" وخلال عودة المركبة الى قاعدتها القريبة من القطاع فقدت المعدات.

ولفت الى أنه وجرى فتح تحقيق في ظروف الحادث الذي وصف بالخطير جدًا وذلك بالنظر إلى الخشية من وصول المعدات إلى "جهات معادية" حسب تعبير الموقع.

وقال الموقع ان هذه المرة هي الثاني منذ بداية العام التي تفقد فيها وسائل قتالية وأسلحة في منطقة الجنوب حيث فقد خلال تدريبات في شهر يناير من هذا العام منظارين للرؤية الليلية وصندوق للذخيرة ومعدات عسكرية أخرى بالإضافة الى حقن "مورفين" المهدئة.