محلل إسرائيلي : فرص نجاح "صفقة القرن" منخفضة جدًا

القدس المحتلة / سما /

كتب جاكي حوچي - معاريف :" تقود إدارة ترامب نمطًا جديدًا من الوساطة فيما يتعلق بالسلام هذا النمط هو: إذا عارضها أحد الأطراف، فستعطيه ضربة على الرأس وسوف ينجح كل شيء بعد ذلك. عندما يكون الوسيط في نزاع مع أحد الطرفين، تكون فرص نجاح "صفقة القرن" منخفضة جدًا.

لسنوات عديدة، كان الأمريكيون رعاة لإسرائيل، لكنهم تعاملوا دائمًا مع الفلسطينيين بالتعاطف وأصبحوا وسطاء بلا جدال في عملية السلام.

في عصر ترامب، تم كسر الأدوات. منذ عام ونصف العام، كان البيت الأبيض معزولًا تمامًا. في القاهرة والرياض وأبو ظبي أيضًا، هناك القليل من الحماس للمبادرة الأمريكية. الإسرائيليون يمكنهم الاسترخاء. لن تفرض واشنطن اتفاقية على إسرائيل.

سيتهم الفلسطينيون الأمريكيين بالتصرف لمصلحة إسرائيل ويصبحون وسيطًا معاديًا؛ سوف تتهم إسرائيل الفلسطينيين بأنهم فوتوا فرصة؛ سيقول الأمريكيون إن الفلسطينيين هم عدو السلام ولن يحصلوا على خطة أفضل مما عرض.

تذكر "صفقة القرن" المستقبلية للبيت الأبيض بالخطة التي تم وضعها بعد حرب الأيام الستة (67) من قبل اللواء إيغال ألون، الذي شغل منصب وزير في حكومة ليفي إشكول.

شملت خطة ألون، مع جملة أمور، ضم أجزاء من منطقة عام 1967 والحفاظ على وادي الأردن بيد إسرائيل. وحينها اعتقد ألون أن في وسع خطته حل النزاع.

عقد هو ووزير الخارجية أبا إيبان سلسلة من الاجتماعات السرية مع الملك حسين ورجاله.

لسنوات، نوقشت خطة ألون على محمل الجد في الخطاب السياسي الإسرائيلي، ولمّح بنيامين نتنياهو إلى قرب وجهات نظره منها، ولكن على الجانب الأردني وعلى الجانب الفلسطيني، لم يأخذها أحد على محمل الجد.