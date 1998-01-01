حماس: فتح مدعوة للانخراط في العمل الوطني المشترك لمواجهة صفقة القرن

غزة / سما /

دعت حركة حماس الجمعة، حركة فتح للانخراط في العمل الوطني المشترك لمواجهة "صفقة القرن"، مبينةً أنه "صمام الأمان لاسقاط مشروع تصفية قضيتنا الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع : إن "حركة فتح مدعوة لتبني الموقف الفصائلي الموحد بشأن تحقيق الوحدة الوطنية من خلال ترسيخ الشراكة مع الفصائل في حكومة وحدة وطنية".

وأضاف: "(ومدعوة أيضًا) للانخراط في العمل الوطني المشترك لمواجهة صفقة القرن فهما (الوحدة والعمل المشترك) صمام الأمان لاسقاط مشروع تصفية قضيتنا الفلسطينية".

وأوضح القانوع أن الجماهير التي تخرج اليوم في مسيرات جمعة "الوحدة الوطنية" تعكس تطلع شعبنا الفلسطيني لانهاء الانقسام واستثمار وحدته الميدانية ومسيراته الشعبية وتضحياته الجسام في موقف سياسي موحد لمواجهة التحديات الراهنة.