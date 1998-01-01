  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار طرد ناشط حقوقي

الجمعة 26 أبريل 2019 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار طرد ناشط حقوقي


القدس المحتلة / سما /

وجه مسؤولون في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير في الأمم المتحدة انتقادات لإسرائيل بسبب قرارها سحب تصريح ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، عمر شاكر، يخوله المكوث في البلاد، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وقع على البيان، الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كل من المسؤول عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، مايكل لينك، والمسؤول عن المدافعين عن حقوق الإنسان، مايكل فورست، والمسؤول عن حرية التعبير، ديفيد كاي.

وكتب ثلاثتهم أن قرار إسرائيل سحب تصريح شاكر يهدد البحث وحرية التعبير للجميع، ويعكس معارضة مقلقة للحوار المفتوح، واعتبروا القرار تراجعا بالنسبة للمدفعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وقالوا أيضا إنه يبدو أن سبب سحب التصريح هو لكون عمل شاكر يرتبط بشكل مباشر بنشاطه في مجال حقوق الإنسان، وإنه لا علاقة لذلك بنشاط غير قانوني.

ودعا ثلاثتهم إسرائيل إلى تغيير القرار، والسماح له بمواصلة العمل في مجال حقوق الإنسان بدون أي إزعاج، وأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في إطار تعاملها مع منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية. بحسبهم.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد رفضت، الأسبوع الماضي، التماسا تقدم به عمر شاكر ضد القرار، بسبب اتهامه بدعم مقاطعة إسرائيل.

وعلم أن المحامي ينوون تقديم استئناف على القرار الذي أصدره وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، في شهر أيار/ مايو الماضي بادعاء أن شاكر، وهو مواطن أميركي يعمل في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يقوم بنشاطات ضد إسرائيل، بضمنها نشر تغريدات ومضامين تتصل بحركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

يشار إلى أن الأدلة التي تم جمعها ضده لا تتضمن أن شاكر دعم بشكل فاعل حركة المقاطعة منذ أن بدأ عمله مع المنظمة الحقوقية. كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المركزية جمدت القرار الذي لا يزال قيد المداولات القضائية.

وبحسب شاكر، وهو يحمل لقب الدكتوراه في القانون من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إن الإجراءات ضده هي جزء من عملية أوسع من جانب إسرائيل ضد المنظمة الحقوقية وضد ناشطي حقوق الإنسان عامة.

الأكثر قراءة اليوم

الخيط الأول نحو كشف اختفاءه .. الشرطة : العثور على ملابس الطفل المفقود برفح

مبعوث ترامب "غرينبلات" يهاجم الشهيد أبو جهاد الوزير وحماس تدافع

الامن المصري يفرج عن القيادي في كتائب شهداء الاقصى "زكي السكني"

هآرتس : نتنياهو نجح في تفكيك الالغام مغ غزة لكن أزمة السلطة تحدٍ جديد له

تغريدات نارية لحمد بن جاسم بعد اختفائه لأسابيع!

الاونروا: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المرافق والمدارس

"النقد" تعلن عن خيارين لتأجيل أقساط القروض للموظفين في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"

النقطة العمياء

"النقطة العمياء: أمريكا والفلسطينيين من بلفور إلى ترامب"

صفقة القرن

صحيفة عبرية: "صفقة القرن" لا تشمل اعلان دولة فلسطينية وتتحدث عن مصيرها!

الرئيس

الأمم المتحدة تحذر: السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار والوضع الاقتصادي في غزة سيئ جدا

506500M

اشتية يؤكد : الحكومة لن تزيد الضرائب لمواجهة الأزمة المالية