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النقابة : هناك مواقع ليست إعلامية بل اجرامية

الجمعة 26 أبريل 2019 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النقابة : هناك مواقع ليست إعلامية بل اجرامية


رام الله / سما /

 استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما قامت به بعض وسائل اعلام قالت انها محسوبة على حركة حماس من فعل " منحدر وخطير جدا " .

وحذرت النقابة في بيان صحفي تلك الوسائل من هذا الفعل الذي سيواجه بموقف نقابي صارم يتلائم مع حجم الجريمة التي ارتكبت بحق مجموعة كبيرة من الناس وكذلك بحق مجموعة من الزملاء والزميلات العاملين في وسائل الاعلام ، وكذلك فان ما تم نشره يخلق تبرير وأرضية خصبة لقمع الصحفيين ويساعد مرتكبي الجرائم والانتهاكات من امن حماس للامعان في الملاحقة والأذى .

وأضاف البيان ان قيام موقع (قدس برس) بنشر اسماء أشخاص ووصفهم بالعمالة للسلطة الفلسطينية وبالمسؤولية عن ما وصفوه تخريب قطاع غزة وكذلك نشر اسماء صحفيين وصحفييات على انهم عملاء للاحتلال لمجرد نشرهم اخبار عن قمع وجرائم حماس لحراك بدنا نعيش وبعضهم حاصل على جوائز دولية لإبداعاته وتميزه المهني والأخلاقي في الدفاع عن قضايا شعبنا وفضح الاحتلال .

ونوه البيان ان صحيفة فلسطين المحسوبة على حماس والصادرة بقطاع غزة قد نشرت الخبر هي الاخرى ونقلت عنهما عشرات المواقع لهذا الخبر التشهيري والتخويني مما يعرض حياة مجموعة كبيرة للخطر ويخلق المبرر لإيقاع الضرر بهم ، عدى عن الأضرار الوطنية والمعنوية التي طالت عائلات هؤلاء الأشخاص والصحفيين .

وناشد بيان النقابة كافة وسائل الاعلام المحلية والخارجية بالحذر من هذه الوسائل الاعلامية التي تلعب دور خطير ومشبوه وجب معه عدم نقل أخبارها او تداولها .

واختتم البيان بان النقابة ستتخذ جملة من القرارات والإجراءات بحق هذه المواقع وكل من يتورط بالإساءة للنسيج الاجتماعي والوطني .

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