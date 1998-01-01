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غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"

الجمعة 26 أبريل 2019 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"


غزة / سما /

 يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "جمعة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام".

وثمنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الجهود المصرية الهادفة لاستعادة الوحدة الوطنية وكسر الحصار عن قطاع غزة داعية إلى الالتفاف حول اهداف العودة وكسر الحصار ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على طريق معركة الحرية والتحرير والعودة.

وحذرت الهيئة الاحتلال من المماطلة في تنفيذ تفاهماته مع الجانب المصري المتعلقة بكسر الحصار عن قطاع غزه مؤكدة على رفضها المطلق للصفقة الأمريكية التي تستهدف فلسطين والمنطقة العربية

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