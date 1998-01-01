  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شعث: الإمارات تخالف الموقف العربي والفلسطيني ونتنياهو يرحب

الجمعة 26 أبريل 2019 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شعث: الإمارات تخالف الموقف العربي والفلسطيني ونتنياهو يرحب


رام الله / سما /

اعتبر مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية والدولية نبيل شعث، بأن مشاركة "اسرائيل" في معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، مخالف لقرار وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، ومخالف للموقف الفلسطيني.

وقال شعث إن تطبيع أي دولة عربية مع "إسرائيل" يشكل "خطأ فادحاً" في حق القضية الفلسطينية، والموقف العربي والإسلامي، معلناً أنه سيكون هناك تواصل رسمي مع الإمارات حول الأمر، دون تفاصيل أخرى.

وأضاف "طلبنا من كل الدول العربية أن توقف أي تطبيع مع إسرائيل، والالتزام بمبادرة السلام العربية القاضية بعدم التطبيع إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل من كل المناطق التي احتلتها عام 1967".

وأشار شعث أن "إسرائيل تحاول خلخلة الموقف العربي والإسلامي الموحد ضد الاحتلال"، لافتاً إلى أن "الحديث عن التطبيع من أجل دفع السلام غير صحيح، لأن مشروع إسرائيل، ومعها إدارة ترامب، لا علاقة له بالسلام، أو بحقوق الشعب الفلسطيني".

وكانت خارجية الاحتلال أعلنت أنها ستشارك في معرض "إكسبو دبي 2020" الدولي، المقام في الإمارات.

من جانبه رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي،  بمشاركة دولته في معرض اكسبو دبي 2020 في دولة الامارات العربية المتحدة، وقال نتنياهو "أرحب بمشاركة إسرائيل في معرض اكسبو دبي، هذا تعبير آخر لمكانة إسرائيل الصاعدة في العالم والمنطقة".

و أكدت 192 دولة حتى الآن مشاركتها في معرض اكسبو 2020 في دبي، حسبما أعلنت الجهة المنظمّة الخميس، بينما أشار المكتب الدولي للمعارض في باريس إلى ان إسرائيل تلقّت دعوة من دولة الامارات العربية المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

الخيط الأول نحو كشف اختفاءه .. الشرطة : العثور على ملابس الطفل المفقود برفح

مبعوث ترامب "غرينبلات" يهاجم الشهيد أبو جهاد الوزير وحماس تدافع

الامن المصري يفرج عن القيادي في كتائب شهداء الاقصى "زكي السكني"

هآرتس : نتنياهو نجح في تفكيك الالغام مغ غزة لكن أزمة السلطة تحدٍ جديد له

تغريدات نارية لحمد بن جاسم بعد اختفائه لأسابيع!

الاونروا: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المرافق والمدارس

"النقد" تعلن عن خيارين لتأجيل أقساط القروض للموظفين في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"

النقطة العمياء

"النقطة العمياء: أمريكا والفلسطينيين من بلفور إلى ترامب"

صفقة القرن

صحيفة عبرية: "صفقة القرن" لا تشمل اعلان دولة فلسطينية وتتحدث عن مصيرها!

الرئيس

الأمم المتحدة تحذر: السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار والوضع الاقتصادي في غزة سيئ جدا

506500M

اشتية يؤكد : الحكومة لن تزيد الضرائب لمواجهة الأزمة المالية