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حالة الطقس: اجواء حارة

الجمعة 26 أبريل 2019 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء حارة


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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