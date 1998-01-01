وزير الزراعة: اتخذنا خطوات للحد من ارتفاع أسعار الدواجن في رمضان

رام الله / سما /

قال وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الخميس، إن الوزارة اتخذت خطوة وقائية للحد من ارتفاع أسعار الدواجن في شهر رمضان الفضيل، مشيراً إلى تعليمات لجهات الإنتاج "المفاقس" لزيادة نسبة التفريخ، والتي ستؤدي إلى ارتفاع النسبة من (900) ألف صوص أسبوعياً حالياً، إلى مليون و250 ألف صوص في رمضان، لافتاً إلى أن هذه النسبة تراعي إمكانية المستهلك وتحقيق الربح للمزارع.

وأضاف العطاري، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن سعر كيلو الدجاج بلغ اليوم 9.5 شيقل من المزارع للتاجر، وأن سعر الكيلوغرام لن يزيد عن 14 شيقل للمستهلك. داعياً التجار إلى عدم المبالغة في رفع الأسعار بشكل يحقق الربح للمزارع والتاجر، وإمكانية الشراء للمستهلك.

وفي ذات السياق أكد العطاري أن الوزارة تواصل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لتوفير اللحوم والخضروات والفواكه بأسعار مقبولة، لافتاً إلى أن وزارته ليست هي الجهة المخولة بتحديد الأسعار، لكن لها دور بالمساهمة بوضع أسعار إرشادية للإنتاج الزراعي والحيواني.

وأكد العطاري وجود خطة لمواجهة غلاء الأسعار بطريقة إرشادية للمزارع والتاجر والمستهلك من خلال أداء رقابي شامل لكافة الجهات.