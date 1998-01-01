النخالة: المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات وملتزمة بالدفاع عن ارضها و أسراها وشعبها بكل الوسائل

بيروت /سما/

أكد زياد النخالة الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الخميس، أن "المقاومة الفلسطينية جاهزة لكل الاحتمالات، وهي ملتزمة بالدفاع عن أسراها وشعبها وأرضها بكل الوسائل مهما كلفها ذلك من ثمن، وأنها لن تتوانى لحظة واحدة في دحر أي عدوان يستهدف صمود أبناء شعبنا".

وأشار النخالة إلى "ضرورة تعزيز العلاقات واستمرارية اللقاءات والتنسيق في مختلف القضايا الفلسطينية بما يخدم مصالح شعبنا".

جاء اقوال النخالة خلال لقاء جمعه برئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" ماهر حمود، في مكتبه بصيدا، بحضور ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، إحسان عطايا، ومدير مكتب ماهر حمود، عبد السلام الصالح، والمحامي محي الدين حمود.

وتطرق اللقاء الى مناقشة قضايا المنطقة بشكل عام وآخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية بشكل خاص.

وأكد المجتمعون على استمرار المقاومة بأشكالها كافة حتى دحر الاحتلال الصهيوني عن كل المناطق العربية المحتلة، وعلى أهمية تحصين القضية الفلسطينية من المؤامرات الخطيرة التي تقودها الإدارة الأمريكية تحت عنوان "صفقة القرن".

بدوره، أشار حمود إلى أن "المقاومة مستمرة في برامجها وأدائها، وهي تؤمن بالتوازن الإستراتيجي بطريقة لم تحدث قبل فترة المقاومة"، مشددا على أن "المقاومة في هذه الحقبة من تاريخنا هي التي قطعت دابر الفتنة، وبعثت تفاؤلا في نفوس الشعوب العربية الحرة".