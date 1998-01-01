ملحم: اتفاقية مع الاردن لتنفيذ مشروع متكامل لزيادة نسبة كمية الكهرباء المستوردة

رام الله / سما /

اعلن ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة، اليوم الخميس، انه سيتم توقيع اتفاقية مع الجانب الاردني قبل العشرين من ايار المقبل، لتنفيذ مشروع متكامل لزيادة نسبة كمية الكهرباء المستوردة من شركة الكهرباء الوطنية الاردنية.

واضاف ملحم في حديث اذاعي، ان فريقا اردنيا فلسطينيا مشتركا تم تشكيله للتوصل الى اتفاق حول تحديد الكميات المستوردة من الاردن وآليات التنفيذ، موضحا انه لا توجد اية قيود على فلسطين لاستيراد الطاقة من اي مكان خارج الوطن.

واكد ملحم، انه بناء على توجيهات الحكومة فانه سيصار الى تقليل الاعتماد على مصدر واحد من الطاقة والتوجه لتنويع المصادر من اماكن مختلفة، مشيرا الى ان فلسطين تنتج حوالي ستة بالمئة من الطاقة من مشاريع الطاقة الشمسية.