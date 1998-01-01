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منصور: جلسة مفتوحة لمجلس الامن نهاية الشهر الجاري لمناقشة التطورات الفلسطينية

الخميس 25 أبريل 2019 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: جلسة مفتوحة لمجلس الامن نهاية الشهر الجاري لمناقشة التطورات الفلسطينية


غزة / سما /

اعلن رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة، اليوم الخميس، عن عقد جلسة مفتوحة لمجلس الامن في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، حول الحالة في الشرق الاوسط والتطورات على القضية الفلسطينية.

وقال منصور في حديث اذاعي: ان اكثر من 50 متحدثا سيشاركون في اعمال هذه الجلسة وسيتم تقديم تقرير من الامين العام للأمم المتحدة حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والحديث عن طبيعة العلاقة بين الحكومة برئاسة محمد اشتية وبين المنظمة الاممية.

وفي اطار ترؤس فلسطين لمجموعة 77 والصين اوضح منصور ان لقاءات نظمت لمجلس السفراء في هذه المجموعة مع الشخصيات التي لها مواقع قيادية في الامم المتحدة، مشيرا الى انه تم عقد لقاء مع الامين العام قبل يومين والذي قدم تقريرا حول التحديات والانجازات في اطار البرنامج التنموي حول التغير المناخي والتحديات التي تواجه البشرية وايجاد التمويل اللازم للتنمية والتغيير المناخي وتقدر بحوالي 100 بليون دولار.

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