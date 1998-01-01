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اتّهام 4 فلسطينيين بقتل طفل فلسطيني في مركز لطالبي اللجوء في بلجيكا

الخميس 25 أبريل 2019 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتّهام 4 فلسطينيين بقتل طفل فلسطيني في مركز لطالبي اللجوء في بلجيكا


بروكسل /سما/

 وجّهت النيابة العامة في أنفير في شمال بلجيكا، اليوم الخميس، الاتّهام لأربعة فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما باحتجاز فتى فلسطيني وقتله، وذلك غداة العثور على جثّة الفتى البالغ تسعة أعوام داخل مركز لطالبي اللجوء.

وأكد المتحدّث باسم النيابة العامة كريستوف أيرتس لوكالة فرانس برس معلومات صحافية كانت أفادت بتوقيف خمسة فلسطينيين مشتبه بهم الأربعاء. وقد مثل أربعة منهم الخميس أمام قاضي التحقيق المكلّف الملف وقد وجّه إليهم الاتّهام وأمر بإيداعهم السجن، علما أن المشتبه به الخامس سيمثل مساء الخميس.

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