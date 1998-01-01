حماس توضح حقيقة ما نشر حول مخطط تخريبي في غزة

غزة / سما /

علقت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، على ما تناقلته وسائل الاعلام المختلفة حول نشر اسماء متورطين في مخطط تخريبي بغزة.

وقالت الحركة في بيان مقتضب، " نؤكد أن ما نشر منسوبا لمصادر في حركة حماس عار عن الصحة تماما ولا اصل له"

وفيما يلي نص التصريح الصادر عن حركة حماس حول المخطط التخريبي بغزة:

تصريح صحفي صادر عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

تعقيبا على ما نشرته وكالة قدس برس وتناقلته عدة وسائل إعلامية مختلفة حول نشر أسماء متورطين في " مخطط تخريبي في غزة "

تؤكد الحركة أن ما نشر منسوباً لمصادر في حركة حماس عار عن الصحة تماماً، ولا أصل له، حيث أنه لم يدلِ أحدٌ في حركة حماس بأية تصريحات لوكالة قدس برس ولا لغيرها من هذا القبيل، كما وندعو كل وسائل الإعلام إلى احترام أدبيات العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، وعدم نشر أخبار لم تصدر عن قادة الحركة أو ناطقيها.

حركة المقاومة الإسلامية حماس.

الخميس 25 أبريل 2019 م.