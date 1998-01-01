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إقرار خطة لتنظيم الأسواق خلال شهر رمضان المبارك

الخميس 25 أبريل 2019 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقرار خطة لتنظيم الأسواق خلال شهر رمضان المبارك


أريحا /سما/

 أقرت لجنة السلامة العامة بمحافظة أريحا والأغوار خطة لتنظيم الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، في ختام اجتماع عقد في مقر المحافظة وسط مدينة أريحا، بحضور مدير عام التخطيط بالمحافظة محمد النجوم، وأعضاء لجنة السلامة العامة.

وركزت الخطة على تكثيف الحملات الميدانية طيلة شهر رمضان المبارك على المحلات والبسطات والمواد المعروضة خارجها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وشروط السلامة العامة.

كما طالبت جمعية حماية المستهلك بالمحافظة التجار بالالتزام بالشروط والمواصفات وتعليمات وزارة الاقتصاد الوطني ولجنة السلامة العامة ووزارة الصحة، وعدم استغلال حاجة الناس أو الغش.

وطالبت الجهات ذات العلاقة بتغريم كل من يخالف التعليمات والأنظمة حفاظا على صحة المواطن وحماية للاقتصاد الوطني.

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