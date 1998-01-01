أبو مويس يبحث مع القنصل المصري تعزيز التعاون لخدمة التعليم العالي

رام الله / سما /

بحث محمود ابو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فلسطين مصطفى الشحات، سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد أبو مويس، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بالعلاقات المتينة بين البلدين، معبراً عن اعتزازه بمواقف مصر المساندة للشعب الفلسطيني.

وبحث الجانبان عددا من القضايا لتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها المصرية.

من جانبه، أكد الشحات استعداد بلاده لتوسيع التعاون وتبادل الخبرات، والعمل لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين.