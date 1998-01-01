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الخارجية: نتابع باهتمام بالغ مأساة الطفل دانيال العلالي في بلجيكا

الخميس 25 أبريل 2019 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: نتابع باهتمام بالغ مأساة الطفل دانيال العلالي في بلجيكا


رام الله / سما /

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تلقت بحزن كبير نبأ وفاة الطفل دانيال العلالي (9 أعوام) في بلجيكا، والذي قدم مع والدته الفلسطينية من لبنان.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، "إنها ومنذ اللحظة الأولى وبتعليمات الوزير رياض المالكي، يتواصل سفير دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، مع كافة السلطات البلجيكية المختصة للوقوف على حيثيات وتفاصيل هذه المأساة، كما اوفد مبعوثا الى مكان الحدث للاطلاع على كافة التفاصيل المتاحة وتقديم الدعم اللازم لعائلته".

واشار البيان إلى ان السفارة تقوم بتنسيق متابعتها لهذا الحدث الجلل مع الأشقاء في السفارة اللبنانية كون الطفل يحمل الجنسية اللبنانية.

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