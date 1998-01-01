"القدس المفتوحة" و"الأردنية" تختتمان مؤتمرا حول الأعمال والإدارة الالكترونية

عمان /سما/

اختتمت جامعة القدس المفتوحة والجامعة الأردنية، المؤتمر العلمي الدولي الثامن المشترك حول "الأعمال والإدارة الالكترونية وتطبيقاتها في المنظمات الخاصة والعامة"، والذي عقد في حرم الجامعة الأردنية.

وعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو، ورئيس الجامعة الأردنية عبد الكريم القضاة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن جامعة القدس المفتوحة، اليوم الخميس، أن الأوراق البحثية التي قُدمت في المؤتمر، تناولت موضوعات تلامس الواقع، وتضمنت تجارب الكترونية عربية ناجحة في تطبيقات التسويق والتجارة الالكترونية من خلال الممارسات التسويقية الالكترونية الحديثة، التي تعمل على ترويج منتجاتها وبيعها عبر الوسائل الالكترونية وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشار إلى أن هذه الأوراق البحثية ركزت على تحليل سلوكيات المستهلك في ظل الاقتصاد الرقمي وتطورات التجارة الالكترونية وتحديات الإجرام الإلكتروني، كما تناولت أهمية مواجهة بعض الظواهر الخطيرة التي رافقت تطورات وتطبيقات الانترنت الإعلامية والإعلانية، وضرورة التأكيد على دور المناعة التنظيمية بأبعادها المختلفة مثل المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة، في المواجهة الفاعلة لظاهرة الذباب الإلكتروني التي تؤدي إلى تشويه الواقع وإخفاء الحقيقة ونشر الأكاذيب والتضليل والتزييف والتشهير.

وأكد المؤتمر أن صانعي القرار في مؤسسات القطاع العام والخاص بحاجة إلى فهم آليات تطبيق الأعمال الالكترونية ومعرفة مدى تأثيرها على أداء تلك المؤسسات، في ظل وجود هذا التزايد الكبير والمتسارع في أعداد المنافسين.

كما أبرزت الأوراق البحثية أهمية الحوسبة السحابية كإحدى التوجهات الحديثة لاستثمار الانترنت، وأبرزت ما تحققه من اقتصاد في استثمارات المنظمات في البنية التحتية، وضرورة إتاحة فرصة الوصول إلى قواعد البيانات من أي مكان وفي أي زمان.

كما تناولت كيفية معالجة الفجوة الرقمية كتحد استراتيجي يواجه بعض الدول للانتقال للاقتصاد الرقمي، وأهمية التخطيط التسويقي وانعكاساته على تطوير المنتجات عبر الانترنت، واستخدامات وتطبيقات التسويق الالكتروني واستثمار مخرجاته في تعزيز الميزة التنافسية، ودوره في تحقيق الأداء المتميز، ودوره وأهميته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعوامل المؤثرة في قرار تبني قرارات البيع والشراء عبر الانترنت، ومؤشرات تقييم أداء الأنشطة التسويقية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وفاعلية الترويج الالكتروني في تعزيز تنافسية المنظمة، والتسويق الفيروسي في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ركزت على المتطلبات الإدارية التي تحتاجها المنظمات لنجاح تطبيق الإدارة الالكترونية في ظل تطورات البيئة التقنية التي تتطلب المجاراة الفاعلة والمواكبة السريعة، لضمان تحقيق البقاء والاستمرار في البيئة المتغيرة، ومساهمة الإدارة الالكترونية للموارد البشرية في تطوير عمليات هذه الإدارة داخل المنظمات وخارجها، وتوضيح كيفية قياس الأثر الذي ينجم عن تنفيذ الإدارة الالكترونية وانعكاسه على أداء العاملين في المنظمات.

وتطرقت الأوراق البحثية لموضوعات الصيرفة الالكترونية والمخاطر الأمنية لها وتطورات التكنولوجيا المالية في ظل الأعمال الالكترونية التي تتطلب تطويراً موازياً في القواعد التنظيمية والتشريعية، والتحديات المختلفة الناجمة عن الأعمال والإدارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي وانعكاساتها على الوظائف المحاسبية والمالية، وظاهرة التهرب الضريبي في شركات التجارة الالكترونية، ونظم المعلومات المحاسبية الالكترونية في تحسين قرارات الاستثمار والتمويل وما توفره من موثوقية ودقة وأمان وسرعة وقابلية للمقارنة.

وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز الوعي الالكتروني وترسيخ الثقافة الالكترونية عند الأفراد العاملين في المنظمات، وضرورة تعزيز دور الموارد البشرية في المنظمات، من خلال اعتماد مجموعة من البرامج التحفيزية التي من شأنها رفع الروح المعنوية لدى هذه الموارد، وضرورة اهتمام الدولة بتشجيع عمليات التجارة الالكترونية ونموها وتطويرها، وتسهيل العقبات وتوضيح القوانين المنظمة لها، والعمل على توفير سبل الحماية والأمن لبيانات ومعلومات المؤسسات التي تتعامل بالتجارة الالكترونية، والحفاظ على سرية الصفقات وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع بكل فئاته، وتشجيعهم على استخدام التجارة الالكترونية، وضرورة الاهتمام بحماية المستهلك.