إسرائيل تشارك رسميًا بمعرض "إكسبو 2020" في دبي

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسميًا، مشاركتها في معرض "إكسبو الدولي 2020"، المقرر إقامته في دبي بالإمارات، ما اعتبره رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعبيرًا عن "المكانة الصاعدة لإسرائيل في العالم والمنطقة".

يذكر أن معرض إكسبو سيشهد المشاركة التطبيعية الإسرائيلية الرسمية الثانية مع دولة الإمارات، وقالت وزارة الخارجية "يسرنا أن تتاح لنا الفرصة مشاركة روح الابتكار وريادة الأعمال الإسرائيلية وتقديم ابتكارات وتقنيات إسرائيلية رائدة في مجالات مختلفة مثل المياه والطب وتكنولوجيا المعلومات".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، "المعرض هو ملتقى للناس من جميع أنحاء العالم ويستفيدون من مواهبهم للتعامل مع التحديات المشتركة لتطوير المجتمع، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الهامة".

وعلّق نتنياهو، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قائلا: "أبارك مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو الدولي في دبي؛ هذا تعبير آخر على المكانة الإسرائيلية الصاعدة في العالم والمنطقة".

وأكّدت 192 دولة حتى الآن مشاركتها في معرض إكسبو 2020 في دبي، حسبما أعلنت الجهة المنظمّة، اليوم الخميس، بينما أكد المكتب الدولي للمعارض في باريس إلى أن إسرائيل تلقّت دعوة من دولة الإمارات.

وقالت الجهة المنظمة للمعرض في بيان إن "192 دولة أكّدت مشاركتها، ما يجعله إكسبو الدولي الأكثر شمولا ومشاركة دولية حتى الآن". وتابع البيان "لقد دعونا كل دول العالم دون استثناء، تماشيا مع التزامنا بأن يكون إكسبو 2020 حدثا عالميا بحق ومنصة لكل الإنسانية".

وأضاف "على امتداد 170 عاما ظلّت معارض إكسبو الدولية بمنأى عن السياسة كونها تتمحور حول تقدم الإنسانية بتركيزها على الابتكار، والتبادل الثقافي، والإبداع والعمل المشترك".

وفي باريس، قال المكتب الدولي للمعارض في بيان "من خلال دعوة جميع دول العالم للمشاركة في المعرض المقبل، وبينها إسرائيل، فإن منظمي اكسبو 2020 يعكسون الروح العالمية لهذا المعرض".

وأنفقت حكومة دبي نحو 40 مليار دولار على مشاريع بنية تحتية خاصة بالمعرض، بينها إنشاء طرق جديدة لخط المترو وتوسعة مطار آل مكتوم الدولي بالقرب من الموقع الذي سيقام فيه المعرض.