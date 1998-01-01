الزهار: لا نقبل الضغوط وحماس تمتلك وسائل ضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات

غزة / سما /

أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، أن حركته تمتلك وسائل ضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات الأخيرة المبرمة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية.

وقال الزهار في تصريحات صحفية إن "حماس"، تضغط على الاحتلال لإلزامه بالتفاهمات من خلال الأنشطة على الحدود والضغط على جيش الاحتلال ومستوطني غلاف غزة وتهديد الأمن في المنطقة.

وأوضح القيادي في حماس، الزهار أن مسيرات العودة وكسر الحصار تشكل أداة ضغط رئيسي على الاحتلال من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

كما أكد أن حركته لا تقبل الضغوط لأن قطاع غزة في حالة ضغط أصلا، والمطلوب من الوسطاء الضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات، نافيا تعرض "حماس" لضغوط من قبل الوسطاء.

واتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي، القيام بألاعيب مكشوفة، من خلال التملص من بعض المطالب بهدف تحويلها الى مطالب كبيرة تنفي مطالب أخرى.

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